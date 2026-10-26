Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'ın Çaydaçıra Kavşağı'nda ay ve Çaydaçıra figürü akşam görsel şölen sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Çaydaçıra Kavşağı'nda ay ve Çaydaçıra figürü akşam görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nda akşam saatlerinde Çaydaçıra figürü ile gökyüzündeki ayın bir araya geldiği manzara görsel şölen sundu. Kavşakta figür ile ayın bir araya geldiği manzara, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'ın simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı, akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Elazığ'ın simgesi haline gelen Çaydaçıra figürü ile gökyüzünde beliren ayın görüntüsü, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kavşakta bulunan Çaydaçıra figürü ile ayın bir araya geldiği manzara, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akşam saatlerinde görüntülenen bu eşsiz manzara, Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nın görsel güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Batman Sason'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

Milli Eğitim camiasını yıkan ölüm! 1 haftadır haber alınamıyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya 'Libya mutabakatı' mesajı

Erdoğan'ın mesajının adresi net: Kimseye gol atma derdinde değiliz
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: 10 kişiyle...
100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

Türk atçılığında bir devir kapandı!

Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da yol çöktü: Enkazdan acı haber geldi
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!