Elazığ'ın Çaydaçıra Kavşağı'nda ay ve Çaydaçıra figürü akşam görsel şölen sundu

Elazığ'ın Çaydaçıra Kavşağı'nda ay ve Çaydaçıra figürü akşam görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nda akşam saatlerinde Çaydaçıra figürü ile gökyüzündeki ayın bir araya geldiği manzara görsel şölen sundu. Kavşakta figür ile ayın bir araya geldiği manzara, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Elazığ'ın simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı, akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.
Elazığ'ın simgesi haline gelen Çaydaçıra figürü ile gökyüzünde beliren ayın görüntüsü, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kavşakta bulunan Çaydaçıra figürü ile ayın bir araya geldiği manzara, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Akşam saatlerinde görüntülenen bu eşsiz manzara, Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nın görsel güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı