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Elazığ’da Yarım Ay Gökyüzünü Süsledi

Elazığ’da Yarım Ay Gökyüzünü Süsledi
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Elazığ semalarında tüm ihtişamıyla yükselen yarım ay, geceyi aydınlatarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşların ilgisini çeken bu eşsiz manzara, gökyüzünü izleyenlere keyifli anlar yaşatırken fotoğraf tutkunlarına da güzel kareler sundu.

Elazığ'da geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselen yarım ay, Elazığ semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayın parlaklığı ve gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekerken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Geceyi aydınlatan yarım ay, kentte gökyüzünü izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Elazığ semalarında oluşan manzara, fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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