Haberler

Elazığ’da tekne motorunda yılan paniği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ’da tekne motorunda yılan paniği
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Kalecik Barajı’nda tekneyle seyir halinde olan vatandaşlar, teknenin motor bölümünde yılan görünce kısa süreli panik yaşadı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kalecik Barajı'nda tekneyle seyir halinde olan vatandaşlar, teknenin motor bölümünde yılan görünce kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Kalecik Barajı'nda kullanılan bir teknenin motor kısmında yılan fark edildi. Yılanı gören teknedeki bir kişi yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Baraj gölünde yaşanan ilginç olay da yılan daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Beştepe seçim için en net tarihi verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"