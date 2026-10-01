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Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı

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Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı
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Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde yolların göle dönmesine neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi; sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve bazı bölgelerde halen süren yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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