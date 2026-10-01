Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve bazı bölgelerde halen süren yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı