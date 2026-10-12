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Elazığ'da sağanak başladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Elazığ'da sağanak başladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısıyla Elazığ'da sağanak başladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Müdürlük, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı uyarının ardından, il genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezleri tarafından yapılacak meteorolojik uyarıların yetkililer ve ilgililer tarafından yakından takip edilmesi, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması hususu önem arz etmektedir. Yağışlara bağlı olarak, sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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