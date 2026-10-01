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Elazığ'da öğrenciler 250 metrekarelik eğitim serasında ilk hasadı yaptı

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Elazığ'da öğrenciler 250 metrekarelik eğitim serasında ilk hasadı yaptı
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesinde kurduğu 250 metrekarelik eğitim serası yenilenerek öğrencilere yeniden açıldı. Öğrenciler, serada kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını yaparak tarımsal üretimi uygulamalı deneyimledi.

Elazığ'da öğrenciler kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını gerçekleştirerek tarımsal üretimi uygulamalı olarak deneyimledi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha önce proje çerçevesinde Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan 250 metrekare eğitim serası, yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden öğrencilerin kullanımına sunuldu. Serada yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Öğrenciler emek vererek yetiştirdikleri ürünleri hasat ederek üretim sürecini doğrudan deneyimleme imkanı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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