Haberler

Elazığ'da Perseid Meteor Yağmuru Buzluk Mağarası'nda Coşkuyla İzlendi

Elazığ'da Perseid Meteor Yağmuru Buzluk Mağarası'nda Coşkuyla İzlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da vatandaşlar ve içerik üreticileri, Perseid meteor yağmurunu izlemek için tarihi Harput'taki Buzluk Mağarası bölgesinde toplandı. Işık kirliliğinin az olduğu bu yüksek noktada kamp kuranlar, gece boyunca fotoğraf ve dron ile görüntü aldı. Sosyal medya içerik üreticisi Mustafa Sönmez, bu yıl ilk kez bu kadar yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, 'Elazığ'ın yarısı şu anda Harput'ta' dedi.

Elazığ'da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar ve içerik üreticileri, tarihi Harput'taki Buzluk Mağarası bölgesinde bir araya geldi.

Yılın en yoğun gök taşı gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmuru Elazığ'da da gözlendi. Vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, görsel şöleni izlemek ve görüntülemek amacıyla 5 bin yıllık geçmişe sahip Harput'ta yer alan Buzluk Mağarası bölgesini tercih etti. Bölgede çekim yapan sosyal medya içerik üreticisi Mustafa Sönmez ve dron ile Samanyolu çekimi gerçekleştiren diğer kullanıcılar, gece boyunca kadrajlarına görüntü kaydetti. Işık kirliliğinin az olduğu yüksek noktada yaşanan hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Alandaki yoğunluğa ve çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mustafa Sönmez, "Bugün meteor yağmurlarını izlemeye geldik, Harput'tayız. En güzel izlenen yerlerden bir tanesindeyiz. Biz de saat 05.00'e kadar burada kamp yapıp meteor yağmurunu izlemeyi düşünüyoruz. Umarım güzel içerikler çıkarabiliriz, görüntüler alabiliriz. Hem fotoğraf hem dronla çekim yapmayı düşünüyoruz. Buraya arkadaşlarımızla birlikte geldik, bütün ekipmanlarımızı aldık. İnşallah istediğimiz verimi alabileceğiz. Şu anda Elazığ'ın herhalde ilk defa bu kadar ilgi gösterdiğini görüyorum. Daha önce de olmuştu ama Elazığ halkı bu kadar ilgi göstermemişti. Bu sene ilk defa bu kadar yoğun bir ilgi görüyorum. Tabiri caizse Elazığ'ın yarısı şu anda Harput'ta. Bu da güzel bir görüntü bizim için. En azından insanların ilgisinin olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor

Yasa sonrası kritik adım! DEM ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı

AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Saniye düşünmediler

Aziz Yıldırım'ın ilk isteğini saniye bile düşünmeden reddetti
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı

Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Planın her detayı şok edici
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti