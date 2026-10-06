Haberler

Elazığ'da korunan dağ keçileri, kayalık ve dağlık bölgede sürü halinde görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da korunan dağ keçileri, kayalık ve dağlık bölgede sürü halinde görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri, dağlık alanda sürü halinde görüntülendi. Bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan keçiler, bir süre sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri, dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen dağ keçilerinin bir süre kayalık ve dağlık bölgede toplu halde hareket ettiği görüldü. Sürü halindeki keçiler, bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Koruma altında bulunan yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki görüntüleri dikkat çekerken, dağ keçilerinin bir süre sonra dağlık alanda gözden kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay
Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor