Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı yaklaşık 30 kiloluk turnayı kıyıya çekti

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Baraj gölünde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı