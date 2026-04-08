Elazığ'da hububat üreticilerine kök ve kök boğazı hastalık uyarısı

Elazığ'da hububat üreticilerine kök ve kök boğazı hastalık uyarısı
Elazığ'da yağışlar nedeniyle hububat tarlalarında kök ve kök boğazı hastalıkları riski arttı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalık belirtilerine ve mücadele yöntemlerine dikkat çekti.

Elazığ'da son zamanlardaki yağışlarla birlikte hububat alanlarında kök ve kök boğazı hastalıklarına bağlı risk artışına dikkat çekildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hububat ekim sürecinin tamamlandığını ve arpa ile buğday tarlalarında bitkilerin kardeşlenme dönemine ulaştığını açıkladı. Yapılan saha kontrollerinde çıkış ve gelişim süreçlerinin genel olarak sağlıklı ilerlediği belirtildi. Ancak son dönemde etkili olan yoğun ve aralıksız yağışlar nedeniyle, hububat alanlarında kök ve kök boğazı hastalıklarına bağlı riskin arttığına dikkat çekildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu hastalıkların bitkilerde sararma, gelişme geriliği, köklerde kahverengileşme ve çürüme gibi belirtilerle ortaya çıktığını, uygun şartlarda ciddi verim kayıplarına yol açabileceğini vurgulandı.

Ayrıca kimyasal mücadele gereken alanlarda uygulamaların, bitkinin gelişim dönemine göre planlı şekilde yapılması gerektiği, gereksiz ve erken ilaçlamalardan kaçınılmasının hem maliyet hem de doğal dengenin korunması açısından kritik olduğu ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
