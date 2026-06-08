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Elazığ'da oluşan doğal gelincik tarlasına vatandaşlar akın etti

Elazığ'da oluşan doğal gelincik tarlasına vatandaşlar akın etti
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Elazığ-Çemişgezek karayolunda doğal olarak oluşan kırmızı gelincik tarlası, vatandaşların akınına uğradı. Araçlarını park edenler eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

Elazığ'da yol kenarında doğal olarak oluşan gelincik tarlası, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Elazığ-Çemişgezek karayolu üzerinde bulunan Çöteli köyü başta olmak üzere yol kenarları adeta kırmızıya büründü. Geniş bir alana yayılan kırmızı gelincikler, karayolunu kullanan ve sosyal medyadan gören vatandaşların akınına uğradı. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirip görüntü aldı.

Gelincik tarlasına gelen Simge Nur Ünal, "Hafta sonu tatilinden dolayı arkadaşlarımla birlikte gelincik tarlasına gelerek fotoğraf çektirmek istedik. Burası çok güzel. İşim gereği estetiği çok seven birisi olduğum için kendimi burada buldum" dedi.

Kader Kömürhan ise "Bugünü güzel değerlendirmek için gelincik tarlasına geldik. Hafta içinin yoğunluğunu atlatmak ve nefes almak için burayı tercih ettik. Harika görünüyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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