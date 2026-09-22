Elazığ'da gece gökyüzünde beliren yarım ay, görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekti

Elazığ'da gece gökyüzünde beliren yarım ay, görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay, ortaya çıkan görüntüsüyle kentte de dikkat çekti. Gökyüzüne ayrı bir güzellik katan yarım ay, vatandaşların da ilgisini çekti.
Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay, ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.
Gece karanlığında gökyüzünü süsleyen yarım ay, kentte güzel görüntüler oluştururken, ayın yakın görünümü gökyüzüne ayrı bir güzellik kattı. Elazığ semalarında görülen ay, vatandaşların da ilgisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı