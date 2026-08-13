Elazığ'da Dağ Keçileri Peri Çayı Kıyısında Görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Peri Çayı kenarında dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Karakoçan ilçesinde bulunan Peri Çayı kenarında sürü halinde görüntülendi. Kayalıklarda gezinen keçiler ardından su kenarında otladı.

Ortaya çıkan manzara, Karakoçan'ın zengin yaban hayatını ve doğal yaşam alanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı