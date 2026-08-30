Elazığ'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri kayalık bölgede görüntülendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında dolaşan dağ keçileri, vatandaş Rıdvan Güler tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dağ keçileri bir süre kayalık alanda gezerken, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı