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Elazığ'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da Dağ Keçileri Görüntülendi
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, doğal yaşam alanlarında kayalık bölgede görüntülendi. Vatandaş Rıdvan Güler tarafından kaydedilen görüntülerde, dağ keçileri bir süre kayalık alanda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri kayalık bölgede görüntülendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında dolaşan dağ keçileri, vatandaş Rıdvan Güler tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dağ keçileri bir süre kayalık alanda gezerken, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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