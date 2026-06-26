Elazığ'da asfalta beton döken firmaya 839 bin TL ceza yazıldı

Elazığ'da yola beton dökerek ilerleyen beton mikserine 839 bin 122 TL idari ceza kesildi.

Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı seyreden ve arkada kapağı bulunmayan beton mikserinden taşan harç, asfalta döküldü. O anlar bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Harcı asfalta dökerek ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen beton mikserine 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 j maddesi gereğince 839 bin 122 TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı