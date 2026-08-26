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Ağaç kovuğundan kilolarca bal çıktı

Ağaç kovuğundan kilolarca bal çıktı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde Kırbulak köyünde, yaşlı bir ağacın kovuğunda arıların ürettiği doğal ballar bulundu. Bayram Özdoğan, ağaçtaki arı hareketliliğini fark ederek kilolarca balın olduğu kovuğu cep telefonuyla görüntüledi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaç kovuğunun içerisinden kilolarca bal çıkartıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti. Arazide dolaşırken yaşlı bir ağacın gövdesinde arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, yaptığı incelemede ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu bal bulunduğunu gördü. Dağlık alanda bulunan ağacın kovuğunda kilo kilo bal olduğu görülürken, çevresindeki yoğun arı hareketliliği de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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