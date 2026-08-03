Efeler'de iki okul binası değişti: 2 bin 240 öğrenci yeni okullarda eğitim görecek

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda Efeler Ortaokulu için yıkım, Mustafa Kiriş Ortaokulu için ise güçlendirme kararı alınırken, yaklaşık 2 bin 240 öğrenci yeni eğitim öğretim yılında farklı okullarda eğitim görecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda iki okul binası için farklı uygulamalara gidilirken, yaklaşık 2 bin 240 öğrencinin eğitim göreceği okul binaları değişti. Yapılan incelemelerde, Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan ve 40 sınıf yaklaşık 870 öğrencinin eğitim gördüğü Efeler Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine okul binasının yıkılmasına karar verilirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerine Yedieylül Ortaokulu'nda devam edecek.

Öte yandan Efeler Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nun da güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak eğitime kapatılacağı öğrenildi. İlçenin en fazla öğrenciye sahip okulları arasında yer alan okulda, 25 sınıfta yaklaşık bin 370 öğrenci öğrenim görürken, güçlendirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler eğitimlerini Gazi Paşa Ortaokulu'nda sürdürecek. Alınan kararlarla birlikte Efeler ilçesinde yaklaşık 2 bin 240 öğrencinin eğitim göreceği okul binaları değişmiş oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin ise servis, ulaşım ve eğitim planlamasına ilişkin yapılacak resmi açıklamaları beklediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı