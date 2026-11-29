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Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bulgaristan sınırındaki köyler beyaza büründü.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'nin Bulgaristan sınırında başlayan kar yağışı Edirne'yi de etkisi altına aldı. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte köy beyaza büründü.

Hamzabeyli köyü sakinleri çektiği video ile kar sevincini paylaştı.

Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı