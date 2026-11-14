Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de sağanak Saraçlar Caddesi'nde vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de sağanak Saraçlar Caddesi'nde vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı Haber Videosunu İzle
Edirne'de sağanak Saraçlar Caddesi'nde vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi. Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlar ve turistler yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tente ve saçakları altına sığınırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı etkiledi. Özellikle kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yağışla birlikte hareketli anlar yaşandı. Hafta sonu alışveriş yapmak ve gezmek için caddeye çıkan vatandaşlar ile turistler, aniden bastıran yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçaklarının altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye, yağmurluk ve başına geçirdiği poşetlerle yağıştan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa rağmen Saraçlar Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte yağmurun belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Zelenskiy açıkladı: ABD ilk kez NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmeyi sordu! Uygun teklifi referanduma götürecek

NATO'ya karşılık Donbas! ABD'nin sorusunu Zelenskiy açıkladı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı15

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai32

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor