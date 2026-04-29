Edirne'de fotokapanlar yaban hayatını görüntülüyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. İlk aşamada elde edilen görüntüler, alanın yüksek biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Elde edilen görüntülerde tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, kirpi ve sansar gibi türler aynı alanda defalarca görüntülendi.

TÜ Doğa Tarihi Müzesi ile Çevre Sorunlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Karaağaç Yerleşkesi'nde "Kampüste Yaban Hayatı Projesi" başlatıldı. Proje çerçevesinde yaban hayatını görüntülemek amacıyla yerleşkenin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi ve envanter çalışması başladı. Çalışmalar çerçevesinde doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı kısa sürede kayıt altına alındı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Karaağaç Yerleşkesi'nin ve buradaki arazinin Meriç'in batısında olan tek vatan toprağı olduğunu vurguladı.

Bölgenin son derece verimli ve üretken bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Tan, "Faunası ve florası çok zengin. Bundan dolayı burada çok büyük bir çeşitlilik, bitki ve hayvan çeşitliliği görebiliyoruz. Biz de kampüslerimizde, özellikle de Karaağaç Kampüsü'nde, biyoçeşitliliği korumak için önemli tedbirler alıyoruz. Bu Karaağaç Yerleşkesi de onlardan bir tanesidir" ifadelerine yer verdi.

"Farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi"

TÜ Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, kampüsteki biyoçeşitliliği araştırmak amacıyla kampüste yaban hayatı projesini başlattıklarını ve buranın envanterini çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerleşkenin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildiğini ve envanter çalışması başlatıldığını belirten Yeltekin, sonuçların beklentinin çok üstünde olduğunu ifade etti.

Fotokapanlarla porsuk, çakal, tilki, sansar, kirpi ve yaban tavşanı gibi türleri çok kısa sürede ve defalarca görüntülediklerini vurgulayan Yeltekin, yapılan çalışmayla bu alanın sıcak bir biyoçeşitlilik noktası olduğunu kanıtladıklarını dile getirdi.

Kampüsün yaban hayvanlarının güvenli bir liman olarak gördüğü uğrak noktası olduğunu söyleyen Yeltekin, doğa dostu yeşil kampüs olduklarının altını çizdi.

Çalışmaların 1 yılda tamamlanması ve yaban hayatı çeşitliliğinin bilimsel olarak envanterinin çıkarılması hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı