Edirne'de etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis günlük yaşamı etkiledi. Özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar geriledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti kaplayan sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirirken trafikte de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle polis ekipleri kavşak ve işlek caddelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle yayalar da zaman zaman güçlük yaşadı. Sisli havanın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı