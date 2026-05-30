Eber Gölü'ndeki allı turnalar mest etti

Afyonkarahisar'ın saklı cenneti Eber Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte yine mest eden manzaralara sahne oluyor. Biyoçeşitliliği ve göçmen kuşların uğrak noktası olmasıyla bilinen göl, bu kez allı turnalar ile görüntülendi.

Bölgede gerçekleştirilen drone çekimlerinde, gölün simgesi haline gelen uçsuz bucaksız kamışlıklar ve su üstündeki doğal yaşam alanları tüm berraklığıyla gözler önüne serildi. Doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları kendine çeken bu görsel şölenin en asil misafiri ise tek başına süzülen bir allı turna oldu.

Kuş cenneti Eber Gölü'nün sığ sularında tek başına beslenen zarif allı turnanın estetik duruşu, havadan çekilen görüntülerle adeta bir belgesel karesine dönüştü. Göç rotası üzerinde bulunan gölde, allı turnaların varlığı bölgenin ekolojik zenginliğinin ve doğal yaşamın korunmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yerel çevre sakinleri ve doğaseverler, Eber Gölü'nün bu dönemde kartpostallık görüntüler sunduğunu belirterek, saklı kalan bu güzelliklerin drone teknolojisi sayesinde geniş kitlelere ulaştırılmasının bölge turizmi ve tanıtımı için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı