Düzce’ye sağanak yağış geliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce, okullarda ders zilinin çalacağı haftanın ilk gününe gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışla girecek. Düzce Valiliği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Okullarda ilk ders zilinin çalacağı haftanın ilk gününe Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri gece saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışla başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Düzce'de etkili olan sıcak hava 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren yerini yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Düzce'de sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecelerde düşüş yaşanacak. Hava sıcaklıklarının pazartesi günü en düşük 18, en yüksek ise 25 derece olması bekleniyor.

Düzce Valiliği ise, ilde yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı