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Düzce İl Özel İdaresi, kış öncesi Sancakdere'de asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

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Düzce İl Özel İdaresi, kış öncesi Sancakdere'de asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kış öncesi Merkez ilçeye bağlı köylerde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Sancakdere köyünde yürütülen çalışmalarla yol yüzeyindeki bozulmaların giderilmesi ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kış öncesi Merkez ilçeye bağlı köylerin ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi, köy yollarının bakım ve onarımına yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaların giderilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla yol yüzeyindeki deformasyonların giderilmesi, sürüş konforunun artırılması ve mevcut yol altyapısının korunması hedefleniyor.

Yetkililer, köylerde ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı ve programlı şekilde havanın durumuna göre sürdürüleceğini söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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