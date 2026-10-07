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Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde trafik levhalarını yeniledi

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Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde trafik levhalarını yeniledi
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Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde yol güzergahına trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirdi. Çalışmayla sürücülerin daha güvenli seyahat etmesi hedeflenirken, köy yollarındaki güvenlik çalışmalarının süreceği bildirildi.

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı'da sürüş ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla trafik levhalarını yenileyerek gerekli noktalara yeni levhalar yerleştirdi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde trafik levhası çalışması gerçekleştirildi. Yol güzergahında sürücülerin daha güvenli ve düzenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla gerekli noktalara trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta trafik güvenliğinin artırılması hedeflenirken, İl Özel İdaresinin köy yollarındaki ulaşım ve güvenlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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