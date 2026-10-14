Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı-Çalılık yolunda soğuk asfalt çalışması yürütüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyü arasındaki bağlantı yolunda sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de köy yollarının ulaşım standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, bu kapsamda Kaymakçı köyü ile Çalılık köyünü birbirine bağlayan yolda çalışma başlattı. Ekipler tarafından bağlantı yolunda sathi kaplama olarak bilinen soğuk asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmayla birlikte yol yüzeyinin iyileştirilerek sürüş konforunun ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Düzce İl Özel İdaresi, kent genelindeki köy yollarında ihtiyaçlar doğrultusunda bakım, onarım ve yol iyileştirme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı