Haberler

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka Yunusefendi Köyü'nde asfalt yama çalışması yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka Yunusefendi Köyü'nde asfalt yama çalışması yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde ulaşım konforu ve yol güvenliği için asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bozulan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktaları onarıyor; çalışmalar ihtiyaç tespit edilen köy yollarında sürecek.

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bozulan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktalar ekiplerin çalışmalarıyla onarılıyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların plan ve program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmaların ihtiyaç tespit edilen köy yollarında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

Ateşkesten onun haberi yok: Ne zaman başlayacağını bize de bildirin!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

Türk iş insanının lüks villasına baskın! Tüm servetini gasbettiler
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu