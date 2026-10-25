Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'da beton kanal serim çalışmalarına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'da beton kanal serim çalışmalarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka'ya bağlı Hamamüstü köyünde beton kanal serim çalışmalarına başladı. Çalışmalarla yağmur sularının kontrollü tahliyesi, yol altyapısının korunması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesinde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amacıyla beton kanal serim çalışmalarına başladı.

Özel İdaresi, köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve yağışların yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Hamamüstü köyünde beton v kanal serim çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi, yol yüzeyinde su birikintilerinin önlenmesi ve mevcut yol altyapısının korunması hedefleniyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde meydana gelebilecek su taşkınları ve yol deformasyonlarının önüne geçilmesini amaçlayan çalışmaların, köyde ulaşım güvenliğine de katkı sağlaması bekleniyor.

Köylerin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü