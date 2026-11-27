DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmayla köy yolunda ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılması sağlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmayla köy yolunun daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı