Düzce'de Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Düzce'de Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sinekli Yaylası'nda sürüyor. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken yağışın devam ettiği ve kartpostallık kış manzaralarının oluştuğu bildirildi.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sinekli Yaylası'nda etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın devam ettiği bildirildi.
Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sinekli Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, ortaya kartpostallık kış manzaraları çıktı.