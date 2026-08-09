Düzce'de Şiddetli Sağanak Trafiği Felç Etti

Düzce'de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışta sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Düzce'de öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Yağışın etkisini kısa sürede artırmasıyla birlikte sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle kent merkezindeki bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle araç yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, yetkililer, olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte etkisini sürdüren sağanak yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı