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Düzce'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Yarattı

Düzce'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Yarattı
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Düzce'de Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, şehir ışıklarından uzak Yayla köyünde buluşarak uzun pozlama tekniğiyle meteorların izlerini kaydetti. Fotoğrafçılar Mustafa Kanat ve Emirhan Töngel, gece boyunca çekim yaparak bu eşsiz anları ölümsüzleştirdiklerini belirtti.

Düzce'de gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarını Yayla köyünde buluşturdu. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniği kullanarak meteorların gökyüzündeki izlerini kayda aldı.

Her yıl gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle takip edilen Perseid meteor yağmuru, Düzce'de de görüntülendi. Meteor yağmurunu fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün daha net görülebildiği Yayla köyünü tercih etti. Fotoğraf makineleri ve uzun pozlama ekipmanlarıyla bölgeye gelen fotoğrafçılar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteorların oluşturduğu görüntüleri objektiflerine yansıttı.

"Sabaha kadar buradayız"

Meteor yağmurunu uzun süredir beklediğini belirten fotoğrafçı Mustafa Kanat, hazırlıklarını tamamlayarak Yayla köyüne geldiklerini söyledi. Kanat, "Beklediğimiz bir olaydı bu. Uzun süredir bu durumu bekliyordum. Ekipmanlarımızı aldık ve Düzce'nin en güzel yaylalarından birine geldik. Şu an burada uzun pozlama yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bu anı kaydediyoruz"

Fotoğrafçı Emirhan Töngel de Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için kendi köyü olan Yayla köyünü tercih ettiklerini ifade etti. Töngel, "Şu anda Yayla köyündeyiz. Biz fotoğrafçılar olarak bu anı bekliyorduk. Fotoğraf makinelerimizi ve ekipmanlarımızı alarak, kendi köyüm olan Yayla köyüne geldik. Bu anı kaydediyoruz. Güzel kareler çekiyoruz. İnşallah bu güzel kareleri takipçilerimiz ile paylaşacağız" dedi.

Fotoğrafçılar, gece boyunca uzun pozlama çekimlerine devam ederek Perseid meteor yağmurunun Düzce semalarındaki görüntülerini kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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