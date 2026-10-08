Haberler

Düzce'de öğrenciler Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret edip mama bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de öğrenciler Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret edip mama bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de farklı okullardan öğrenciler, Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret ederek hayvanlarla vakit geçirdi ve mama bağışladı. Etkinlikle çocuklarda hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amaçlandı; konukevi yetkilileri öğrencilere teşekkür etti.

Düzce'de çeşitli okullardan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi ve mama bağışında bulundu.

Düzce'de öğrenciler, Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret ederek hayvanlarla bir araya geldi. Farklı okullardan gelen öğrenciler, konukevinde bulunan hayvanları yakından görme ve onlarla vakit geçirme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri mamaları da bağışladı. Etkinlikle çocuklarda hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Mergiç Hayvan Konukevi yetkilileri, ziyarette bulunan ve mama desteği sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki

Efsane oyuncunun cenazesinde büyük ayıp! Serdar Gökhan çıldırdı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün