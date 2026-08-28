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Düzce'de Kuvvetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Kuvvetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yol yüzeylerinin ıslanması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışı zaman zaman yavaşlarken, araçların takip mesafelerini artırdığı gözlendi.

Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, kent genelinde günlük yaşamı ve trafiği etkiledi. Yağmur nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Düzce'de sabah saatlerinde beklenen yağmur etkili oldu. Kent genelinde kısa sürede şiddetini artıran yağış, özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatleriyle birlikte başlayan yağmurun kuvvetli şekilde yağması sonucu yol yüzeyleri ıslanırken, görüş mesafesinde de yer yer azalma yaşandı. İş ve günlük ihtiyaçları için yola çıkan vatandaşlar yağışlı havayla karşılaştı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde sürücüler hızlarını düşürerek trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Islak zeminde oluşabilecek kayma riskine karşı araçların takip mesafelerini artırdığı görüldü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Sürücüler özellikle kavşaklar ve yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahlarda dikkatli şekilde yollarına devam etti. Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, Düzce'de güne yağmurlu bir başlangıç yapılmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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