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Düzce'nin köylerinde asfalt çalışması sürüyor

Düzce'nin köylerinde asfalt çalışması sürüyor
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Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerine bağlı köy yollarında asfalt altyapı çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçesinde köy yollarında yol konforunu artırmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar köyü, Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde asfalt altyapı çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun asfalt serimine hazırlanması için gerekli altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

İl Özel idaresi yetkilileri kırsal yerleşim alanlarında ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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