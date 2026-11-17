Düzce'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak içn sığınacak yer ararken, 10 dakika sonra ise güneş açtı.

Kentte bir anda etkili olan sağanak, sokakta bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerinin tentelerine ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağışın ardından bulutlar dağıldı ve güneş yeniden yüzünü gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı