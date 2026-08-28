Kızılca Köyü Göleti'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kızılca Köyü Göleti'nde su ürünleri ile av ve avcı ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanırken, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı