Kızılca Köyü Göleti'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı
Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kızılca Köyü Göleti'nde su ürünleri ve avcılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, su kaynaklarının korunması ve avcılığın mevzuata uygunluğunun sağlanması olup, sürdürülebilirlik için kontrollerin devam edeceği bildirildi.
Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kızılca Köyü Göleti'nde su ürünleri ile av ve avcı ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanırken, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı