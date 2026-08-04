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Tarihi Konaklar Restore Edilmeyi Bekliyor

Tarihi Konaklar Restore Edilmeyi Bekliyor
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ekmekçi Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 10’un üzerindeki tarihi konak, aradan geçen zamana rağmen restore edilmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ekmekçi Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 10'un üzerindeki tarihi konak, aradan geçen zamana rağmen restore edilmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan tarihi Ekmekçi Mahallesi'ndeki çok sayıda tescilli yapı kendi haline terk edildi. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan 10'un üzerinde tarihi konak, han ve geleneksel Maraş evi, geçen süreye rağmen restore edilmeyi beklerken, yıkılan duvarlar, çöken çatılar ve yabani otlarla kaplanan avlular mahallenin sessizliğini gözler önüne seriyor. Bir kısmı ayakta kalmayı başarsa da ağır hasar gören konaklar ve eski evlerin büyük bölümünde herhangi bir restorasyon çalışmasının başlamamış olması, bölge sakinlerini endişelendiriyor.

"Madde bağımlıların yuvası haline gelmiştir"

Mahalle Muhtarı Numan Karpuz, "Mahallemizin tarihi bir yerdir. 10'un üzerinde metruk yapılar mevcuttur. Özellikle madde bağımlıların yuvası haline gelmiştir. Her türlü pis ortamların döndüğü atıl bir şekilde beklemektedir. Burada güvenliğin artırılmasını da bekliyoruz. Şehir merkezinde olduğu gibi bu metruk yapılardan enkazlar arasından bizlerin kurtarılması ve yeniden yaşam alanlarına kavuşmasını bekliyoruz. Tarihi tescilli konaklarımız da var ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda gerek onarım, gerekse yıkımları yapılıp ayağa kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

"Güvenlik sorunu çok fazla"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ceyhan ise "Deprem sonrası hasar alan büyük evler var bunların tadilat olması ya da yıkılması lazım. Özellikle güvenlik sorunu çok fazla yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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