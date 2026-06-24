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DSÖ: "Avrupa'da sıcaklıklar, küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı artıyor"

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Avrupa'da sıcaklıkların küresel ortalamanın iki katı hızla arttığını belirterek liderleri iklim eylemine çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa genelinde hava sıcaklıkların, küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığı konusunda uyarıda bulunarak dünya liderlerini iklim eylemlerine öncelik vermeye çağırdı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından Avrupa'da artan hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşım yaptı. Ghebreyesus paylaşımında, "Avrupa'daki sıcak hava dalgası okulların kapatılmasına yol açıyor ve insanların sağlığını riske atıyor. Veriler açık: Avrupa genelinde sıcaklıklar, küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla artıyor ve bu, gelecekte aşırı sıcaklık ihtimalini ve şiddetini artırıyor. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırımı önceliklendirmeli, iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalıdır" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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