DSİ’den Ağrı taşkınlarına karşı alt yapı hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden maksimum verim elde etmek, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yerleşim yerleri ile tarım alanlarını taşkın riskine karşı korumak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de yağış rejimlerinde yaşanan düzensizliklerin taşkın, sel ve benzeri doğal afetlerin artmasına neden olduğunu belirterek, bu afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Taşkın kontrol projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Genel Müdür Balta, "DSİ olarak taşkınlardan kaynaklanan can ve mal kayıplarının önlenmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda, Ağrı İl Merkezi Karasu Deresi taşkın kontrol çalışmalarının yanı sıra Ağrı Diyadin İlçe Merkezi 2. kısım ile Eleşkirt İlçe Merkezi 2. kısım taşkın kontrol çalışmalarımız da planlanan program doğrultusunda devam etmektedir." dedi.

Genel Müdür Balta, söz konusu projelerin yalnızca taşkın riskini azaltmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz taşkın kontrol projeleriyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alırken, dere yataklarında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri sayesinde şehirlerimizin estetik görünümüne ve yaşam kalitesinin artırılmasına da önemli katkılar sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ yatırımlarının Ağrı'da artarak devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Kadim medeniyetlerin önemli merkezlerinden biri olan Ağrı ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımların vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan projeleri hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ağrı'da da yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı