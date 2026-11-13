DSİ, Ardahan'da Kura Nehri yatağında 1.100 metrelik alanda rüsubat temizliği yaptı

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Ardahan'da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kura nehiri yatağında yürütülen çalışmalar kapsamında, 1.100 metre uzunluğundaki alanda rüsubat temizliği gerçekleştirildi. Nehir yatağında biriken kum, çakıl, taş ve çeşitli malzemelerin temizlenmesiyle suyun akışının düzenlenmesi ve taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Ardahan'da, Kura Nehri üzerinde Devlet Su İşleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Kars 24. Bölge Müdürlüğü ve Ardahan 243. Şube Müdürlüğü tarafından hazırlığı ve etüt çalışması yapılan işte Ardahan 243. Şube Müdürlüğü çalışmayı koordine ediyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışma kapsamında iş makineleriyle nehir yatağına girilerek zaman içerisinde suyun akışını zorlaştıran ve yatakta biriken rüsubat malzemeleri temizlendi. Yaklaşık 1.100 metrelik güzergah boyunca sürdürülen çalışmalarla nehir yatağının daha düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

Yapılan rüsubat temizliğinin özellikle yağışlı dönemlerde ve kar erimeleriyle birlikte nehir debisinin yükseldiği zamanlarda önem taşıdığı değerlendiriliyor. Nehir yatağında biriken malzemelerin temizlenmesi, suyun doğal akışının korunmasına ve taşkın riskine karşı alınan önleyici tedbirlere katkı sunuyor.

DSİ tarafından gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, hem yerleşim alanlarının korunması hem de su kaynaklarının daha sağlıklı şekilde yönetilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. 1.100 metrelik alanda yürütülen temizlik çalışmasıyla nehir yatağının daha düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Bölgede taşkın riskini azaltmaya yönelik dere ve nehir yatağı düzenleme çalışmaları, altyapı güvenliği açısından önemini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı