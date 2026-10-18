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DSİ 8. Bölge ekipleri Uzundere'de sel ve rusubatı temizliyor

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DSİ 8. Bölge ekipleri Uzundere'de sel ve rusubatı temizliyor
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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'nde yağışların ardından oluşan sel ve rusubat birikintilerine DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Mahalleyi eski düzenine kavuşturmak için yürütülen temizleme ve tahkimat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve rusubat birikintilerine Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde son günlerde bastıran sağanak yağışlar sele ve bölgede rusubat (kum, çakıl, taş) birikmesine yol açtı. İhbar üzerine harekete geçen DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarına rağmen iş makineleri ve personeliyle sahaya indi.

Gölbaşı Mahallesi'ni en kısa sürede eski düzenine kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar, gece gündüz demeden aralıksüz sürdürülüyor. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gölbaşı Mahallesi'nde meydana gelen sel ve rusubat birikintilerine karşı ekiplerimiz anında müdahalede bulunmuştur. Mahallemizi en kısa sürede eski düzenine kavuşturmak amacıyla, olumsuz hava şartlarına rağmen sahada gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Bölgedeki temizleme ve tahkimat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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