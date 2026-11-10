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DPÜ, COP31'de 100 tasarımcılı sıfır atık sergisiyle çevreye dikkat çekiyor

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DPÜ, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi kapsamında '100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi'ni hayata geçirdi. Sergide ulusal ve uluslararası 100 tasarımcının çalışmaları yer alıyor; doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması hedefleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında hayata geçirdiği "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" projesiyle çevre bilincine sanat ve tasarım yoluyla dikkat çekiyor.

Sıfır Atık Hareketi'nden ilham alınarak hazırlanan projede, ulusal ve uluslararası 100 tasarımcının özgün çalışmaları bir araya getiriliyor. Sergiyle doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

DPÜ tarafından yürütülen projede sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak çevre duyarlılığının artırılması amaçlanıyor. Her tasarımın çevreye yönelik bir mesaj taşıdığı sergiyle, toplumsal farkındalığa katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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