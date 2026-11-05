Dörtyol Kaymakamı Keklik, yağış sonrası ekiplerin çalışmalarını yerinde izledi

Dörtyol Kaymakamı Keklik, yağış sonrası ekiplerin çalışmalarını yerinde izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağışın ardından Kaymakam Mehmet Keklik, sahada inceleme yaparak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu belirten Keklik, vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağış sonrası kaymakam Mehmet Keklik, sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.
Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptığını belirten Keklik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Keklik, vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı