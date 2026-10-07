Haberler

Doğu Karadeniz'de sağanak var, iç ve doğuda sıcaklık 2-4 derece düşük seyredecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'ye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah iç bölgelerde pus ve yer yer sis, iç ve doğuda sıcaklık normallerinin 2-4 derece altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 23

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Kışın eli kulağında! Ekim ayında yollar beyaz örtüyle kaplandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

İşte fon soruşturmasında adı geçen iş insanının son görüntüleri
Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı

Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı
Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

Ağaca yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

TFF tarafından 3 puanı silinen ünlü başkandan ilginç çıkış
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanıyla ilgili yeni karar
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti