Doğanın sanata dönüştüğü nokta: Menderesler göz kamaştırdı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası, havadan çekilen görüntülerle doğal güzelliği ve jeomorfolojik yapısıyla hayran bıraktı. Bin 100 metre rakımda, 567 hektarlık geniş bir alanı kaplayan yayla; el değmemiş doğası, zengin bitki örtüsü ve kıvrımlı su yataklarıyla dikkat çekiyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yer alan ve bin 100 metre rakıma sahip Karagöl Yaylası, şehrin en büyük yaylalarından biri olma özelliğini taşıyor. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki bölge, köknar, kayın ve çam ağaçlarıyla kaplı yoğun ormanlarla çevrili bulunuyor. 567 hektarlık geniş alana sahip olan bölge, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla adeta doğal bir terapi merkezi niteliği taşıyor. Karstik özellikleri ve düdenleriyle öne çıkan alan, ilkbaharda suyla kaplanarak eşsiz bir manzara sunuyor. Adını, yağışların ardından düdenlerde biriken suların uzaktan bakıldığında göl görünümü oluşturmasından alan Karagöl, bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, karstik oluşumların meydana getirdiği çöküntüler ve yıl boyunca su akışıyla şekillenen menderesler net şekilde gözlemlendi. Toprak yüzeyindeki dalgalı desenler ve kıvrılarak ilerleyen su kanalları, bölgenin jeolojik karakterini ortaya koyarak benzersiz bir görünüm oluşturuyor. Doğa yürüyüşleri, yayla turizmi ve fotoğraf safarileri için uygun şartlar sunan bölgede geleneksel yaşam da sürdürülüyor. Karagöl Yaylası; doğal peyzajı, zengin florası ve jeomorfolojik özellikleriyle hem bilimsel çalışmalar hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

"Sakaryalıyım ama ilk defa buraya geldim, çok beğendim"

Yaylaya ilk defa geldiğini aktaran Sinem İsabetli, "Karagöl Yaylası'na ilk defa geldim ve fotoğraflardaki gibi güzelmiş. Bu menderesler yılın bazı zamanlarında ortaya çıkıyormuş ve onu görmek için geldik. Gerçekten hoşumuza gitti, doğa tutkunlarının görmesi gereken bir yer" derken Merve Bingül, "Sakaryalıyım ama ilk defa buraya geldim, çok beğendim. Herkesin özellikle doğayı seven insanların gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Nisan sonu Mayıs ortası sadece bu görüntü oluşuyormuş, bu sürede görmek isteyenlerin gelmesi gerekiyor" dedi. - SAKARYA

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk