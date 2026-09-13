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Doğal bal için kayalıklardan sarkıtılan kovanda sağım zamanı

Doğal bal için kayalıklardan sarkıtılan kovanda sağım zamanı
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Elazığ’ın Palu ilçesinde arıcılar hem doğal bal elde etmek hemde ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttığı kovanı almak için zorlu mesai harcıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar hem doğal bal elde etmek hemde ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttığı kovanı almak için zorlu mesai harcıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılık yapan Yüksel Ateş ve Ömer Bulut; kovanlar, arıları çekip doğal bal elde etmek ve ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıtıldı. Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşerek petek petek bal yaptı. Sağım zamanının gelmesiyle arıcılar kovanın yanına geldi. Arıcılar zorlu arazi şartlarına rağmen kovanı bulunduğu yerden çıkararak balları aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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