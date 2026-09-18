Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Bartın'da 300 sülünü doğaya saldı

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Bartın'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 300 adet sülün doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 300 adet sülünün doğaya salınımı gerçekleştirildi. Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan katıldı. Sülün salımı ile Bartın'da hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi ve yaban hayatını korunmasına destek olunması hedeflendiğini belirtilirken, benzeri çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı