Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Bartın'da 300 sülünü doğaya saldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Bartın'da 300 sülünü doğaya saldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Bartın'da yaban hayatını desteklemek ve biyoçeşitliliği korumak için 300 sülünü doğaya bıraktı. Amasra Kaymakamı ve İl Müdürü'nün katıldığı programla türlerin yaşam alanları desteklenirken benzeri çalışmaların süreceği belirtildi.

Bartın'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 300 adet sülün doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 300 adet sülünün doğaya salınımı gerçekleştirildi. Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan katıldı. Sülün salımı ile Bartın'da hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi ve yaban hayatını korunmasına destek olunması hedeflendiğini belirtilirken, benzeri çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
149 yıl sonra ilk kez! Uzman isimden 'Mega El Nino' uyarısı

149 yıl sonra ilk kez! "Mega El Nino" çok fena geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı

Haberi duyan acil servisin önüne koştu! Umutlu bekleyiş kısa sürdü
Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı öncesi şoke oldu
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

HSK oy birliği ile karar verdi: O savcı görevden uzaklaştırıldı