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Diyarbakır Sur'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek kurtarıldı

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Diyarbakır Sur'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kerpiç barınakta taşların arasına sıkışan iki yavru köpek, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı. Kurtarılan yavrular annelerine kavuşturuldu; vatandaş, gözleri görmeyen yavruların taş aralarına girip mahsur kaldığını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kayaların arasına sıkışan yavru köpekler, duyarlı vatandaş sayesinde kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde bulunan kerpiçten yapılmış köpek barınağında taşların arasında sıkışarak mahsur kalan iki yavru köpek, duyarlı vatandaşın çabalarıyla kurtarıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yavru köpekler, annelerine kavuşturuldu. Yavru köpekleri kurtaran vatandaş, "İş yerimizde bulunan anne köpek on gün önce doğum yaparak dokuz yavru dünyaya getirdi, biz de onların barınmaları için, kendilerine taştan ve kerpiçten bir barınak yaptık, onların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını çalışma arkadaşlarımızla birlikte karşıladık. Yavru köpeklerin gözleri henüz görmediği için taşların aralarına girerek mahsur kalmış. Ben de onları sıkıştıkları alandan çıkartarak annelerine kavuşturdum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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