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Diyarbakır'da üç bulvarda trafik kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Diyarbakır'da üç bulvarda trafik kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Diyarbakır'da Urfa, Silvan ve Elazığ bulvarlarında sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu; Urfa'nın devamındaki Silvan ve Elazığ bulvarlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İşe ve okula gidenler yoğunluğa takılırken üç bulvardaki trafik haritası kırmızıya büründü.

Diyarbakır'da, Urfa, Silvan ve Elazığ bulvarında trafik durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kentin bağlantı ve en işlek noktaları olan Elazığ, Urfa ve Silvan bulvarlarında sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Urfa Bulvarının devamındaki Silvan Bulvarında ve Elazığ Bulvarı'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İşe ve okula gidenler, ulaşımdaki yoğunluğa takıldı. Üç bulvardaki trafik haritası kırmızıya büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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